Даниил са подменени и са представени манипулативно. Българският патриарх не е участвал под каквато и да е форма в създаването на такъв видеоклип. Посланието, което се съдържа в него, няма нищо общо с православната духовност и учението на Църквата.
Българският патриарх не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи.
От БПЦ призовават обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации.
Софийската света митрополия вече е предприела мерки за сезиране на компетентните държавни органи по случая.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.