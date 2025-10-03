Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Сняг затрупа АМ "Хемус". Очевидци съобщават, че от Ботевград посока столицата магистралата е блокирана. 

Има над 10 км задръстване. От НИМХ съобщиха, че за днес са обявен жълт и оранжев код за значителни валежи от дъжд и сняг в цяла България.

От АПИ обявиха, че временно се ограничава движението на всички автомобили по АМ "Хемус" в посока София заради снегопочистване.