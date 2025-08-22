Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
За катастрофа между две коли и малък камион между 24 и 25 километър на АМ "Тракия", предупреждават в социалните мрежи, хора, които са участници в движението.

Става въпрос за направлението – посока Бургас, разбра "Фокус". Има задръстване, което според очевидците, е близо 6 километра.