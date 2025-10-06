ЗАРЕЖДАНЕ...
АМ "Тракия" при Ихтиман е блокирана
По думите му, колите не се движат изобщо от близо час при Ихтиман посока столицата.
Някои хора споделят в социалните мрежи, че километричната тапа се дължи на пускането на движението в три ленти посока Пловдив.
