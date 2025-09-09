Асоциацията на организациите на българските работодатели и комисарят за финансовите услуги и съюза на спестяванията и инвестициите Мария Луиш Албукерк обсъдиха повишаването на конкурентоспособността на ЕС в контекста на инициативата за нов съюз на спестяванията и инвестициите.Съюзът на спестяванията и инвестициите е инициатива на Европейската комисия, която ще се основава на вече постигнатия напредък по двата плана за действие за изграждане на съюза на капиталовите пазари и за развитие на банковия съюз. Тя има за цел да насочи наличните спестявания в ЕС към инвестиции в бизнес, иновации и устойчиво развитие, като улесни достъпа до финансиране за компании и предостави повече възможности за гражданите да инвестират ефективно средствата си."Посещението ми в България е част от поредицата срещи, които правя с всички държави-членки, за да дам повече яснота какво представлява съюза на спестяванията и инвестициите. Основната цел и задача на ЕК е да създаде единен пазар за финансовия сектор, един общ европейски модел, който да бъде ефективен и ефикасен в начина, по който използваме финансовите ресурси. Преди всичко, това би трябвало да донесе осезаеми ползи за гражданите на ЕС, като същевременно предостави на компаниите по-добър достъп до финансиране, по-големи възможности за растеж и мащаба, от който се нуждаят, за да се конкурират в световен мащаб.“, заяви еврокомисар Албукерк.Еврокомисарят допълни още, че се очаква в средата на септември Европейската комисия за излезе с препоръки към държавите-членки, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване. Също така ще бъде представена и Стратегия за финансовата грамотност и препоръка относно спестовните и инвестиционните сметки.Национално признатите работодателски организации изразиха подкрепата си за съюза на спестяванията и инвестициите и за развитието на съюза на капиталовите пазари като ключови за конкурентоспособността на ЕС и достъпа до финансиране.От АОБР подчертаха, че интеграцията във финансовите услуги трябва да бъде насочена към създаване на повече възможности за компаниите, които се нуждаят от капитал. Същевременно представителите на българския бизнес настояха за защитни мерки в подкрепа на статута на по-малките и по-слабо развити финансови пазари в някои държави от ЕС.В срещата с европейския комисар Мария Луиш Албукерк взеха участие заместник-председателят на АИКБ Стефан Чайков, изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов, заместник-председателите на БСК Мария Минчева и Станислав Попдончев, председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов, заместник-председател на БТПП Тодор Табаков, и ръководителят на отдел "Икономически анализи и политика“ в БТПП Боряна Абаджиева, заместник-изпълнителният директор на КРИБ Боян Николаев, главният изпълнителен директор и председател на УС на УниКредит Булбанк и член на КРИБ Цветанка Минчева, както и Кристиян Михайлов – член на УС на Асоциацията по роботика.