Температурите в страната днес са между 0° и 16°С, а времето е предимно облачно, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ).Слаб до умерен вятър духа във Варненско. Пътните настилки са предимно мокри, а на усойни места – частично заледени, като движението е възможно при зимни условия.Област София: км 1+240 – км 8+500 посока Варна – ограничение до 90 км/ч; МПС над 12 т се движат в аварийната лента (до 15.05.2026 г.).Временна организация на движението в тунел "Топли дол“ (км 39+372 – км 42+680) с променлива схема на движение (до 30.04.2026 г.).Област Ловеч: ограничения и временна организация в участъци около п.в. "Боаза“ и "Дерманци“, включително забрана за МПС над 12,5 т (до 06–07.01.2026 г.).Област Варна: км 416+000 – км 419+000 – ремонт, движението се осъществява двупосочно в платното към Варна (до 30.03.2026 г.).Извършват се ремонтни дейности по път III-208. Движението в района на п.в. "Провадия“ от км 7+547 до км 7+777 се осъществява с повишено внимание поради "Повишаване капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негро Вода/Кардам от България към Румъния“. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта е ограничена до 60 км/ч.Движението по път III-731 в участъка Черноок – Градинарово от км 18+000 до км 21+000 се осъществява двупосочно в една лента на определени места поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.По път III-2702 Искър – Вълчи дол от км 8+200 до км 10+500 трафикът се осъществява на места двупосочно в една лента поради превантиевен ремонт на пътното платно.Движението по път III-9044 кръстовище с път III-904 (Долни чифлик-Гроздьово) – кръстовище с път I-2 (Девня-Варна) от км 0+000 до км 25+900 се осъществява с повишено внимание в три участъка от пътя: от км 0+000 до км 11+138 (Юнак-Синдел), от км 11+350 до км 17+631 (кръстовище с път III-9004) и от км 18+491 до км 25+728 поради извършване на ремонтни дейности.