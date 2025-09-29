Продължават ремонтите по автомагистрала "Тракия", които затрудняват движението в Област София, Пазарджик и Сливен. В три участъка движението се извършва само в платното за столицата.Пътуващите между София и Пловдив могат да се използват трасето Ихтиман-Самоков и Подбалканския път.В участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус". Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик, съобщават от АПИ.Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.