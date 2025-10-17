Надяваме се ремонтите на територията на областите Пазарджик, Сливен и Стара Загора да приключат до края на месец октомври. Това заяви Александър Пенков, началник отдел "Ситуационен център" към АПИ пред журналисти."При добри метеорологични условия и организация, ремонтите може да завършат още в края на другата седмица", добави инж. Мирослав Ценов, директор на дирекция "Ситуационен център и управление на трафика“ към Агенция ,,Пътна инфраструктура" (АПИ).Ценов апелира шофьорите да карат внимателно."За улесняване на трафика днес сме измислили различни организации за излизане от София. По АМ "Хемус" от 16:00 ч. до 20:00 ч. ще бъдат обособени две ленти. Движещите се от Варна към София ще минават през пътен възел "Яна" - през Горни и Долни Богоров. По АМ "Тракия" от 15:00 ч. ще бъде ограничено движението за камиони, а от 14:00 ще им две ленти на излизане от столицата и една за влизане", обясни Пенков."Ако започнат да се образуват тапи спираме трафика, за да се изтеглят колите в дадена посока" каза инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция".