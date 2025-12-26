АПИ: Пътните настилки в страната са мокри и частично заледени. Има райони с мъгла
©
Слаб дъжд вали в областите Благоевград и Сливен. Слаб сняг вали в районите на проход "Троянски“ /обл. Ловеч/, Кипилово /обл. Сливен/, Картела /обл. Пазарджик/, АМ "Тракия", Боровец /обл. София/, Кърджали.
Температурите са в интервала от -8° С до +8°С. Времето над страната е предимно облачно. Вятър духа в областите Варна, Добрич, Кърджали, Разград, Смолян, Шумен и Ямбол.
Намалена видимост поради мъгла:
- До 40 м. в района на Костенец /обл. София/;
- До 50 м. в района на проход "Шипка“ , Гълъбец и АМ "Тракия" от км 46 до км 55;
- До 100 м. в района на Белоградчик и Димово /обл. Видин/;
- До 150 м. в района на АМ "Струма" от км 27 до км 36.
Още по темата
/
Зимната обстановка: Опасност от "черен лед" на прохода "Шипка". "Петрохан" е изчистен до асфалт
08:40
Жълт код във Варна
25.12
Meteo Balkans алармира: Очаква ни усложнена пътна обстановка и солидна снежна покривка, а някои селища може да останат без ток
24.12
Още от категорията
/
Молитва за Бъдни вечер
24.12
Етнолог за обредния хляб на Бъдни вечер: В наши дни може да го декорирате със символи, характерни за вашата професия
24.12
Нутриционист: Първо хапнете и след това вече пийте алкохол. Така ще бъде много по-добре за вашето тяло
24.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Обявено е частично бедствено положение за село Гелеменово
22:31 / 25.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.