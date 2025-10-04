ЗАРЕЖДАНЕ...
АПИ: Тунелите "Витиня" и "Ечемишка" на АМ "Хемус" са без осветление заради авария
©
Екипите работят за възстановяване на електричеството в максимално кратки срокове. В следобедните часове бе възстановено осветлението в тунел "Топли дол“.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
Още от категорията
/
Съединението през нов поглед: Документален филм разказва за събитието през погледа на потомците на апостолите от 1885
17:28
Препоръка: 60 работни дни остават до еврото в България, започвайте да внасяте парите си в банката!
11:45
Петър Ганев: Увеличението на вноската за пенсия с 3 пр. пункта ще удари върху разполагаемия доход на домакинствата
03.10
Адриан Николов: През последните 25 години дефицитът на пенсионния фонд е нараснал над 20 пъти – от 400 млн. лв. до 13 млрд. лева
03.10
Пътешественикът Анета Божидарова: В момента, в който човек си купи билет за Япония, всичко друго става лесно
03.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.