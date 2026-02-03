АПИ посочи районите с гъста мъгла тази сутрин
Температурите са в интервала от -14°С до +1С. Вятър духа в почти всички области.
Дъжд вали във Враца и Гоце Делчев (Благоевград).
Сняг вали в област Благоевград в районите на Попови ливади, Сатовча, Добринище и в планинската част на път III-1008 Струмяни – Клепало.
Намалена видимост поради мъгла:
– До 100 метра: В района на прохода "Беклемето“ и на места в област Велико Търново.
– От 150 до 200 метра: На прохода "Петрохан“ (обл. Монтана).
