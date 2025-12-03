временното спиране на трафика през граничен пункт "Промахон“ по решение на гръцките власти.
Маршрутът от София за Гърция през ГКПП "Илинден“ е по АМ "Струма“ и път I-1 София – Кулата до връзка с път II-19 в гр. Симитли, от където се продължава по второкласния път през Разлог и Гоце Делчев до ГКПП "Илинден“.
Шофьорите, намиращи се в района на ГКПП "Кулата“ могат да използват следния маршрут към граничен пункт "Илинден“: по път I-1 до кръстовището с третокласния път III-1981 през с. Кулата, след което се продължава по път III-198 през селата Чучулигово и Враня, през прохода "Попови ливади“ до кръстовището с път II-19 в град Гоце Делчев, откъдето по второкласния път се стига до границата.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
АПИ предлага алтернативен маршрут за пътуващите към Гърция заради проблемите при ГП "Промахон"
©
Още от категорията
/
Президентът към предприемачите от БТПП: Вашето присъствие укрепва авторитета на България и доверието на нашите партньори в страната ни
22:01
Проф. Коларова за сблъсъка между Мирчев и Пеевски: Представлението е опит за популярност, но не води до никаква реална промяна
20:57
"Не на омразата": Стотици активисти и кметове на ДПС изразиха подкрепа и благодарност към Пеевски
20:57
Хампарцумян: Ако управляващите бяха направили нещата, които обещаха днес, преди седмица, нямаше да има такъв протест
19:12
Президентството: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите!
17:09
Изтеглят Бюджет 2026
13:56
Председателят на МИР с призив: Нека всички да се събираме всяка вечер в 18 часа пред президентството в знак на подкрепа към призива на Радев!
10:12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.