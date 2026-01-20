АПИ предупреждава: Карайте внимателно, утре са възможни поледици!
©
Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.
Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
Още от категорията
/
От 1 500 до 30 000 лева глоба за работодатели, които карат служителите си да работят при опасно ниски температури
14:24
Йоловски за най-фрапантния случай при обмяната: Мъж донесе 266 хил. броя монети на стойност 169 хил. лв. Машините броили 6 часа
10:04
При покупка на стар автомобил от Германия не се заплаща ДДС, при покупка на чисто нов - ДДС се дължи в пълен размер
09:58
Мика Зайкова: Новите пенсионни мултифондове не бива да се приемат от парламент, който е в края на пътя си
19.01
Андрей Ковачев, Сдружение за дива природа "Балкани": Необходимо е съдействието на местните хора, а те не са мотивиране да го направят
19.01
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
19.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.