АПИ разреши шофирането в аварийната лента на магистралите, но има условие
Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Припомняме, че през последната седмица трафикът и задръстванията създадоха сериозни неприятности на пътуващите, като задръстванията бяха километрични, а шофьорите се придвижваха с часове.
