Временно движението при км 8 на АМ "Струма" в посока ГКПП "Кулата"  се осъществява в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Ограничено е движението в активната лента, като трафикът е  в изпреварващата лента и се  регулира от "Пътна полиция". Това съобщават от АПИ. 

Припомняме, че катастрофата парализира АМ "Струма" и тапата започва от кръговото кръстовище за Банкя, посока Перник.