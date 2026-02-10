В първите седем дни от въвеждането на еднодневната винетка са купени общо 10 018 винетки от този вид. Най-много продажби са реализирани през почивните дни общо 4054 бр., от които 1958 в събота и 2096 в неделя.Еднодневната винетка за леките автомобили беше въведена от 00:00 ч. на 3 февруари 2026 г. Тя предоставя още една възможност за краткосрочно ползване на републиканската пътна мрежа. Тя е валидна 24 часа от началната ѝ дата и час. Например, ако бъде активирана в 10:00:00 ч. утре - 11 февруари, то тя ще бъде валидна до 09:59:59 ч. на 12 февруари. Цената ѝ е 4,09 евро (8 лв.). Новата винетка, както и останалите видове, може да бъде купена с отложен старт до 30 дни преди датата на пътуване.Еднодневната винетка е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса. Отделна винетка за ремарке или каравана се купува само, ако при прикачването им към превозното средство общото тегло надхвърля 3,5 тона. Винетките за автомобила и за ремаркето/караваната могат да бъдат с различна продължителност според необходимостта.През 2026 г. цените на винетките са същите както и през 2025 г. и се изписват в евро и лева. Преизчисляването се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и не се изискват допълнителни действия от потребителите.Цените на винетките са следните:Годишна - 49,60 евро (97 лв.)Тримесечна - 27,61 евро (54 лв.)Месечна - 15,34 евро (30 лв.)Седмична - 7,67 евро (15 лв.)Уикенд - 5,11 евро (10 лв.)Еднодневна - 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г.АПИ призовава шофьорите да бъдат внимателни и да купуват необходимата им винетка от интернет страницата www.bgtoll.bg, мобилното приложение или партньорската мрежа на определената цена без никакви допълнителни такси.Освен от сайта на Националното тол управление или мобилното приложение, винетка може да се купи и от останалите канали за продажба на АПИ - на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване с карта. Гишета са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са 464.Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция "Пътна инфраструктура“ чрез сайтовете www.vinetki.bg, www.tollpass.bg, www.digitoll.bg, www.yettel.bg, www.A1.bg, www.vivacom.bg, www.grabo.bg, www.my.fibank.bg www.spotins.bg, epay.bg, www.boleron.bg както и на каса в "А1“, "Виваком“, "Български пощи“, "Easy Pay“, "Fast Pay“, "Колхида 3б“, и в бензиностанциите "Лукойл“, "Петрол“, "ОМВ“, "ЕКО“, "Круиз“, "Бенита“, "Газпром“, "Шел“, "ВиЕм Петролиум, сервизни центрове "Тахо Венци“, застрахователни брокери "Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“, "Омникар и Партньори“, "Дженерал Брокер“, или чрез мобилните приложения ОББ Мобайл, TollPass, Phyre, Амарант България, iCard, Cardbox, Epay и Булбанк Мобайл.При купуването на винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата такса за съответния автомобил.Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква "О“. В случай че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат.Всеки шофьор може да провери докога е валидна винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата www.bgtoll.bg от бутон "Проверка на винетка“. След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на електронната винетка, независимо откъде е купена - от обекти на Агенция "Пътна инфраструктура“ или в търговската мрежа на партньорите на АПИ. Статусът може да е "активен“, "с изтекъл срок“ или "неизползван“ в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.