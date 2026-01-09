АПИ с предупреждение към шофиращите по "Хемус"
©
Припомняме, че страната ни бе връхлетяна от студен циклон, който донесе със себе си сняг. След обяд от запад-северозапад ще започне ново увеличение на облачността. Няма въведени кодове и предупреждения, пътищата се почистват. Карайте внимателно заради влошените зимни метеорологични условия.
За утрешния ден 10.01.2026 г. обаче, отново има въведени предупреждения за Видин, Монтана, София, Перник, Кюстендил, Силистра, Русе, Шумен, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали - оранжев код за дъжд и сняг. Жълт код е обявен за областите Добрич, Варна, Стара Загора, Благоевград, Пловдив, Плевен за вятър.
Има въведени ограничения в планинските проходи. Затворени целогодишно остават "Върбишки“, "Златишки“, а забрани за тежкотоварни МПС имат проходите: "Троянски“ – над 12 т "Котленски“ – над 20 т "Петрохан“ – над 12 т и МПС над 12 м "Шипка“ – тежкотоварни МПС над 12 т (до 31.03.2026 г.) Проходите "Дюлински“ и "Пампорово“ са забранени за МПС над 3,5 т, а "Вратник“ има забрана за МПС над 10 т в определени участъци. През прохода “Айтоски" има ограничение за МПС над 12 т в участъка Айтос – Ябълчево.
Останалите проходи са отворени за движение при зимни условия. Към момента пътната обстановка в София е нормална, а движението се извършва при зимни условия.
Внимавайте, защото има поледици и неизчистени пешеходни участъци! Градският транспорт изпълнява всички свои маршрути, а закъснения няма.
Още по темата
/
Реклама
Още от категорията
/
Асоциацията на банките: При обмяната на левовете банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин. Ще работят извънредно и утре
11:24
Баба Бориска за първата пенсия в евро: Вземах хубавите пари, гледайте колко са хубави само – зелени, червени
10:41
Константин Занков: Въвеждането на еврото се очертава като ключов фактор за по-добрата позиция на България на туристическия пазар
10:14
Имаме срок до края на годината да въведем Европейския цифров портфейл – ще доказваме самоличност при достъп до онлайн услуги в целия ЕС
10:04
Експерти казаха дали ще поскъпне "Гражданска отговорност" заради въвеждането на системата бонус-малус
08:57
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.