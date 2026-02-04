АПИ с предупреждение за пътната обстановка във Варна
© АПИ
Температурите са в интервала от -3°С до +12С.
Слаб вятър духа в областите: Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Кюстендил, Перник, Разград, Силистра, Смолян и Шумен.
Слаб дъжд вали в областите: Благоевград, Кърджали, Сливен, Смолян и Шумен
Още по темата
/
Ограничено е движението по пътища и проходи в страната, вече над 1200 снегопочистващи машини са на терен
02.02
Още от категорията
/
Работодатели: Наши служители си инсталират ChatGPT, ползват го, но ние не знаем. Ако сгреши, кой носи отговорност?
15:43
Статистиката с предварителни данни за инфлацията у нас – очаква ръст при храните и услугите от малката кошница
03.02
Евростат: Най-високият дял на хората, които не са в състояние да поддържат домовете си адекватно топли е в България
03.02
Над 835 хил. българи ползват ваучери за храна, а реалната им покупателна способност непрекъснато спада
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.