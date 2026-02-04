Сподели close
Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия, предупреждават от АПИ.

Температурите са в интервала от -3°С до +12С.

Слаб вятър духа в областите: Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Кюстендил, Перник, Разград, Силистра, Смолян и Шумен.

Слаб дъжд вали в областите: Благоевград, Кърджали, Сливен, Смолян и Шумен