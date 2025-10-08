ЗАРЕЖДАНЕ...
АПИ, защо причинявате това на шофьорите по АМ "Тракия"?!
Към този час задръстването е километрично, а от снимката видимо става ясно, че движението в посока Пловдив е само в една лента, докато това в посока София - в цели две!
Ясно е, че в този часови диапазон трафикът е по-натоварен към Пловдив, тогава защо от АПИ не обръщат движението и не освобождават колите да се движат в 2 колони от по-натоварената страна?!
Докога ще продължава този абсурд?
Преди два дни от "Фокус" отправихме въпрос към АПИ: "Защо движението по АМ "Тракия" не се обръща спрямо натовареността на трафика?", но все още нямаме отговор.
Шофирайте внимателно!
Ново 20: 4 пъти в следобедните часове за около 30 минути ще се спира изцяло трафика към София по АМ "Тракия"
07.10
От утре до неделя се променя организацията на движение в участъците в ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус"
02.10
Километрични задръствания на АМ "Тракия" заради ремонтите: Обходният маршрут е в лошо състояние
02.10
