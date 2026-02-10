АПС: Аднрей Гюров е най-отдалеченият служебен премиер
Това каза председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков по време на консултациите при президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.
“Ние имаме нашето виждане: Аднрей Гюров е най-отдалеченият служебен премиер", допълни той.
От АПС призоваха президента да наложи вето на закона за промени Изборния кодекс, които предвиждат да се ограничат до 20 секциите за гласуване извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са членки на ЕС.
