Ние сме последователни в действията си и подкрепяме подхода на президента. Това заяви депутатът от "Алианс за права и свободи“ (АПС) Хайри Садъков за решението на Илияна Йотова да избере Андрей Гюров за служебен премиер, предаде репортер на ФОКУС.

"Представеното правителство да наблюдава и съблюдава всичко това, което коментираме последните два месеца, и това, което чухме от българските избиратели. Да се организира по възможно най-добър начин прозрачен публичен избор - честни избори", заяви още той. 

Според АПС организацията на честните избори е ангажимент на всички участници в процеса. Депутатът определи Андрей Гюров като "най-отдалечен" от модела на завладяна държава и подчерта, че това го прави подходящ за поста служебен премиер.