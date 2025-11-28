Хасан Адемов от АПС пред журналисти в кулоарите на Народната събрание.
"Той трябва да бъде оттеглен и няма никакъв проблем в това. Оказа се, единствено възможния бюджет има алтернатива", коментира е Адемов.
"Партиите се събраха, за да защитават националния интерес, а част от него е стабилната фискална политика. За съжаление управляващото мнозинство защитава своя тяснопартиен интерес през бюджета, каза още той.
Мандатоносителят обеща бюджетът да бъде изтеглен", заяви Хасан Адемов.
По думите му за малките бюджети може да се изготви допълнителен доклад. Според АПС големият бюджет трябва да се изтегли.
"Осъждаме агресията е езика на омразата насочени към всеки български гражданин", заяви Севим Али от АПС.
АПС: Оттеглянето на бюджета има своята политическа цена, която управляващите не искат да платят
