ЗАРЕЖДАНЕ...
АПС искат оставката на Антон Славчев, но не и закриване на КПК
Това коментира депутатът от "Алианс за права и свободи“ Танер Али по отношение на предложението на ПП-ДБ за остраняването на Антон Славчев като председател на КПК и в отговор на темата за закриването на комисията, която седи на дневен ред в кулоарите на парламента от месеци.
Депутатът алармира, че ако се закрие комисията, ще трябва да платим като неустойка сума в размер на близо 60 милиона евро.
"Нашето предложение може би ще бъде тя да бъде независим орган, с експерти, избрани на конкурсен принцип, които ще бъдат от Европейския съюз като орган, който ще ги изпитва тези кандидати, които ще членуват в КПК.
"Това не е външна намеса, ние сме в ЕС“, уточни той. "Всички пострадахме от нея.“
Относно спорния законопроект на ИТН, Али подчерта:
"Те се определят като журналисти, а в един момент се обръщат срещу своите колеги. Естествено, трябва да има журналистическа култура, добро поведение между колеги. Заради този етичен кодек, който има проблем с журналистите, има си съд.“
Още по темата
/
Окончателно: Парламентът иззе контрола на президента да назначава председатели на ДАНС, ДАТО и ДАР
11:53
Денков за законопроекта на ИТН: Предлагат го хора, които направиха цялата си кариера, разпространявайки такава информация
10:01
Атанасов за предложението на ИТН: Чалгата влезе в политиката, сега влиза и в Наказателното право
09:59
Румяна Коларова за предложението на ИТН: Всичко това може да се интерпретира като опит да се наложи строга цензура
09.10
Румен Христов: Предлагаме въвеждането на законов "период на охлаждане" - забрана държавният глава да се занимава с политика две години след напускане на поста
08.10
Още от категорията
/
ЕС внася зелени енергийни продукти на стойност 14,6 милиарда евро. Наблюдава се ръст на вятърните турбини
09.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.