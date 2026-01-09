АПС подаде заявление за регистрация като политическа партия
Ръководството на "Алианс за права и свободи“ е внесло в Софийския градски съд документи за официалната ѝ регистрация като политическа партия. Заявлението е подадено от съпредседателите Хайри Садъков, Севим Али, Танер Али и Димитър Николов и народния представител Хюсни Адем.
От ръководството на Алианс за права и свободи заявяват, че регистрацията е израз на ясна политическа воля за изграждане на модерна, демократична и отговорна партия, която последователно ще отстоява правата и свободите на човека, равноправието на всички български граждани и защитата на човешкото достойнство.
"Нашата цел е възстановяване на нормалността в политическия живот, освобождаване на държавните институции от зависимости и задкулисно влияние и реално укрепване на върховенството на правото. Особен приоритет за нас е активното включване на младите хора в политическия и обществения живот като необходима предпоставка за обновление на демокрацията и устойчиво развитие на страната“, посочват от ръководството на формацията.
Алианс за права и свободи ще работи за изграждане на силни местни структури и за политики, близки до гражданите, както и за създаване на ефективни законови гаранции за реалното прилагане на конституционно прогласените права и свободи. Формацията заявява и своята категорична подкрепа за необратимостта на демократичните процеси и европейския път на България.
Алианс за права и свободи настоява за провеждането на честни, прозрачни и демократични предсрочни парламентарни избори, които да върнат доверието на гражданите в изборния процес и институциите.
