АПС ще сезира Конституционния съд за промените в Изборния кодекс
©
"Маските паднаха. Досега всичко успяваха да направят и с БСП, и с ГЕРБ и с ИТН, когато искаха някакво мнозинство или нещо тяхно да бъде решено - на ДПС - Ново начало, те успяваха да убедят народни представители или директно цели парламентарни групи, но днес те не го направиха. Крият се зад някаква завеса, защото съвестта ги гризе. Това което се случи днес, няма нищо общо с демокрацията у нас и по света", каза още депутатът.
ФОКУС припомня, че по - рано депутатът Едис Даудов се закле като народен представител от АПС и минути по - късно напусне парламентарната група на "Алианс за права и свободи".
"Трябва да питаме него, явно предварително са се договорили така да се случи. Трябва да питаме колко пари е взел от Делян Пеевски", коментира така Танер Али решението на Дудов.
Още по темата
/
Костадинов Костадинов за отхвърленото вето на Йотова: Това е голяма победа за българската държавност
15:30
Росен Желязков: Голяма част от сменените областни управители бяха договаряни още по време на сглобката
14:29
Искра Михайлова обясни защо трима депутати от ''ДПС - Ново Начало" гласуваха "за'' промените в ИК
13:28
Още от категорията
/
Адв. Емануил Йорданов: С новата кадрова политика на служебното правителство е трудно да се каже какво ще се случи с директорите на областни дирекции на МВР
16:00
Кабинетът "Гюров" предложи индексации на заплати, увеличаване на социални плащания и разходи на общините да се финансират до приемането на Бюджет 2026
15:30
Икономисти: Редовният бюджет се очаква през юни, трябва да се изготви от редовното правителство
12:34
Сдружението на общините: Отсъствието на държавен бюджет създава предпоставки за неясен ред и правила
11:58
Диана Дамянова: Грешката на Гюров е, че наводнява от калинки на ГЕРБ с калинки на ПП. Скъпо ще си плати
09:10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.