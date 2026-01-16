след като партията получи и върна веднага третия проучвателен мандат за съставяне на правителство, предаде репортер на ФОКУС.
Депутатът припомни, че АПС са били на площадите още преди година и половина. Според него в този парламент генна модификация не може да произведе нищо положително.
"Ние не само чухме, но и съпреживяхме хората на площадите декември месец", каза Садъков и заяви, че АПС са решили да върнат мандата веднага и да "положат усилия, за да работят за честни и прозрачни избори".
От партията благодариха на президента за жеста и оценката.
"Върнахме мандата, за да подпомогнем процеса за честни и прозрачни избори. Най-важното нещо е честността на изборите", заключи той.
