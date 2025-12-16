с позиция във връзка с искането за сваляне на имунитета на евродепутата Илхан Кючюк.
ФОКУС публикува позицията без редакторска намеса:
"Алиансът за права и свободи" изразява своята ясна и категорична подкрепа за евродепутата Илхан Кючюк и заявява, че разглежда искането за сваляне на неговия парламентарен имунитет като част от поредица действия, които будят основателни съмнения за политически мотиви и целенасочен натиск.
Познаваме Илхан Кючюк като последователен, почтен и открит европейски политик, който в продължение на години е изграждал своята репутация с активна работа, принципност и прозрачност в европейските институции. Неговата дейност винаги е била подчинена на върховенството на правото, на защитата на демократичните ценности и на искрения диалог между институциите и гражданите.
В този контекст не можем да пренебрегнем факта, че подобни действия често се използват като инструмент за политическо внушение, за създаване на съмнения и за накърняване на общественото доверие. Подобен подход ерозира не само доверието в националните институции, но и хвърля сянка върху работата на европейските органи, които по своята същност следва да бъдат защитени от вътрешнополитически внушения и натиск.
Случаят трябва да бъде разглеждан от компетентните европейски институции и при стриктно спазване на всички правови гаранции. В този процес Илхан Кючюк вече е заявил готовността си за пълно съдействие – позиция, която говори сама по себе си.
Нашата тревога не е насочена към работата на европейските институции, а към опитите определени политически модели да пренасят логиката на натиск и извън националния политически контекст. Именно на това трябва да се противопоставяме с всички демократични и институционални средства.
Алиансът за права и свободи ще продължи да отстоява разбирането, че демокрацията се крепи на доверие в институциите и на уважение към личната и професионалната репутация. В този дух заявяваме своята солидарност с Илхан Кючюк и увереността си, че истината и правото ще надделеят.
