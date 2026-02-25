Шофьор може да остане без книжка, без дори да подозира, че автомобилът му е служебно дерегистриран заради изтекла "Гражданска отговорност“. Потърпевшият Стефан Митев и адвокат Стефан Паров обясниха как действа новата процедура и какви са последиците за водачите.Стефан Митев живее от 18 години в Швеция. В края на декември се прибира в България. В началото на февруари решава да подготви българския си автомобил за технически преглед. Колата е била със сключена застраховка "Гражданска отговорност“ за шест месеца, но срокът ѝ е изтекъл. На връщане от бензиностанция той е спрян от полицейски екип, който установява липсата на валидна застраховка.По думите му служителите на реда му обясняват, че по новите законови разпоредби са длъжни да му отнемат свидетелството за управление, регистрационните табели на автомобила и да му съставят акт. Така, освен глоба и задължение да сключи нова застраховка, той остава без книжка за минимум шест месеца. В същото време Митев има и автомобил с шведска регистрация, но без валидно българско свидетелство не може да се прибере обратно в Швеция, където го очакват допълнителни административни проблеми.Адвокат Стефан Паров обясни пред NOVA, че след промените в Закона за движение по пътищата от 7 септември 2025 г. при установяване на управление на служебно дерегистрирано превозно средство се издава заповед за прилагане на принудителна административна мярка. Това означава, че още преди да е издадено наказателно постановление, се налага временно лишаване от право да се управлява моторно превозно средство. Заповедта може да бъде обжалвана пред административен съд, но процедурата е бавна и междувременно санкцията се изпълнява.По думите на адвоката проблемът е, че служебната дерегистрация се извършва без водачът задължително да бъде уведомен своевременно. Автомобилът може да е с поставени регистрационни табели, но реално да е дерегистриран. Така шофьорът попада в ситуация, в която управлява превозно средство, считано по закон за нерегистрирано, и търпи тежките последици.Беше отправен призив водачите да проверяват сроковете на своите застраховки, тъй като при подобно нарушение санкцията вече не се изчерпва само с глоба и сключване на нова "Гражданска отговорност“, а може да доведе до отнемане на книжката за шест или повече месеца.