Àä! Â íàéëîíîâ ÷óâàë îòêðèõà äâå îòðÿçàíè ðúöå, íà äðóãî ìÿñòî - êðàêàòà!

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Íà ñåïàðèðàùà èíñòàëàöèÿ ñà îòêðèòè äâàòà êðàêà íà òðóïà, à â õîäà íà ðàçñëåäâàíåòî å îòêðèò è òîðñúò. Êúì ìîìåíòà èìà åäèí çàïîäîçðÿí è çàäúðæàí. Òîé å íà ðàçïèò â ïîëèöèÿòà. Çàñåãà îò òàì îòêàçâàò êîìåíòàð ïî ñëó÷àÿ, î÷àêâà ñå äà èìà áðèôèíã, íà êîéòî äà ñå ðàçêðèå ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ.
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11:43 / 12.12.2020
Âúë÷åâ: Äèñòàíöèîííîòî îáó÷åíèå ùå ïðîäúëæè äî ïðîëåòòà
17:25 / 13.12.2020
Ãåíåðàëúò ìðà÷åí: Íå ñå âèæäà ÿñåí õîðèçîíò, íèêàêâî ðàçõëàáâàíå!
12:03 / 12.12.2020
Åòî çàùî õóáàâàòà Åâà êðèå òàòêîòî íà áëèçíàöèòå
15:38 / 12.12.2020
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