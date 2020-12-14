Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Àä! Â íàéëîíîâ ÷óâàë îòêðèõà äâå îòðÿçàíè ðúöå, íà äðóãî ìÿñòî - êðàêàòà!
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 15:37 / 14.12.2020Êîìåíòàðè (3)326
©
Æåñòîêî óáèéñòâî å èçâúðøåíî â Ñòàðà Çàãîðà. Ñèãíàëúò çà ïðåñòúïëåíèåòî å ïîäàäåí â÷åðà îò ìúæ, êîéòî å îòêðèë â íàéëîíîâ ÷óâàë äâå îòðÿçàíè ðúöå. Ñëåä çàïî÷âàíå íà ðàçñëåäâàíå å óñòàíîâåíî, ÷å òðóïúò å ðàç÷ëåíåí è èçõâúðëåí íà ðàçëè÷íè ìåñòà, ñúîáùàâà ÁÍÒ. Ðúöåòå ñà îòêðèòè â áëèçîñò äî áëîê 23 êâàðòàë â êâ. "Òðè ÷ó÷óðà – Ñåâåð".

Íà ñåïàðèðàùà èíñòàëàöèÿ ñà îòêðèòè äâàòà êðàêà íà òðóïà, à â õîäà íà ðàçñëåäâàíåòî å îòêðèò è òîðñúò. Êúì ìîìåíòà èìà åäèí çàïîäîçðÿí è çàäúðæàí. Òîé å íà ðàçïèò â ïîëèöèÿòà. Çàñåãà îò òàì îòêàçâàò êîìåíòàð ïî ñëó÷àÿ, î÷àêâà ñå äà èìà áðèôèíã, íà êîéòî äà ñå ðàçêðèå ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ.








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Äåêåìâðè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
ÁÍÒ óáè êîíêóðåíöèÿòà ñ íîâîãîäèøíàòà ñè ïðîãðàìà, ñúáðà åêñãàäæåòàòà Àëåêñ Ñúð÷àäæèåâà è Ðóñëàí Ìúéíîâ
21:04 / 12.12.2020
Îôèöèàëíî: Âñè÷êè ìåðêè îñòàâàò äî 21 äåêåìâðè!
11:43 / 12.12.2020
Ïëîâäèâ÷àíêà ñè íàïðàâè 3 òåñòà çà àíòèòåëà è îòñå÷å: Èäåàëåí ìîìåíò çà ïðàâåíå íà ïàðè!
14:03 / 12.12.2020
Âúë÷åâ: Äèñòàíöèîííîòî îáó÷åíèå ùå ïðîäúëæè äî ïðîëåòòà
17:25 / 13.12.2020
Êîíñóëòàíò íà "Ïôàéçåð“: Íåðàçóìíî å ìåðêèòå â Áúëãàðèÿ äà ñå ðàçõëàáâàò ïðåäè ïðàçíèöèòå
15:45 / 13.12.2020
Ãåíåðàëúò ìðà÷åí: Íå ñå âèæäà ÿñåí õîðèçîíò, íèêàêâî ðàçõëàáâàíå!
12:03 / 12.12.2020
Åòî çàùî õóáàâàòà Åâà êðèå òàòêîòî íà áëèçíàöèòå
15:38 / 12.12.2020
Àêòóàëíè òåìè
×àëãà è ãðîõîò ïî Êðàéáðåæíàòà àëåÿ âúâ Âàðíà
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Çèìà 2020/2021 ã.
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Èíòåãðèðàí ãðàäñêè òðàíñïîðò íà Âàðíà
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Âàðíà è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Êàê ñå ñïðàâÿ Îáùèíà Âàðíà ñ îâëàäÿâàíåòî íà ïîñëåäèöèòå îò ïðîëèâíèòå äúæäîâå?
Ìíîãî äîáðå
Äîáðå, íî ìîæåøå è ïî-äîáðå
Íå ñå ñïðàâè
Ïúëíà òðàãåäèÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Âàðíåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2008 - 2019 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: