Адм. Ефтимов на конференция на НАТО: Трябва да сме много внимателни, когато инвестираме в дронове и анти-дрон системи
Сред основните теми на форума бяха предизвикателствата, произтичащи от действията на Русия, както и последващите стъпки след тазгодишната Среща на върха на НАТО в Хага. "В условията на нарастващи предизвикателства за сигурността, произтичащи основно от действията на Русия, трябва да поддържаме високо ниво на готовност и да гарантираме ефективното изпълнение на регионалните планове, особено на Източния фланг“, отбеляза адмирал Ефтимов по време на дискусиите, свързани с прилагането на групата от планове на Алианса, с акцент върху всестранното осигуряване и дейностите по усилената военна бдителност в региона.
Специално внимание бе отделено на изпълнението на Целите за способности 2025 в контекста на отбранителното планиране на НАТО, рисковете от бързата адаптация на отбранителната индустрия и предизвикателствата при внедряването на нови технологии. "Изпълнението на новия пакет Цели за способности 2025 е от ключово значение за изпълнимостта на отбранителните планове.
Той отправя предизвикателства и към отбранителната индустрия за повишаването на нейните способности за удовлетворяване потребностите на силите", посочи началникът на отбраната. Той бе категоричен, че трябва да бъдем много внимателни, когато инвестираме, особено в областта на дронове и анти-дрон системи, тъй като те осигуряват технологично предимство, но само за определен период от време - до намирането на начини за противодействие. “Стремежът да инвестираме в способности на изпреварващо технологично ниво налага в рамките на Алианса да тестваме заедно, да експериментираме и да се възползваме от споделени технологии с отворена архитектура, способни на бърза адаптация и последващо развитие", отбеляза адмирал Ефтимов.
По време на конференцията бяха обсъдени и предложения по изготвянето на Политически указания 2027, както и насоки за актуализирането на Военната стратегия на НАТО при предстоящия й преглед.
В рамките на форума адмирал Ефтимов проведе разговори с редица свои колеги,
както и двустранна среща с върховния главнокомандващ по трансформацията на
НАТО адмирал Пиер Вандие, по време на която бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес.
