ЗАРЕЖДАНЕ...
Адм. Емил Ефтимов: Това е много голяма крачка към модернизацията на ВВС
© Министерство на отбраната
Той подчерта, че е удовлетворен от перспективите пред този род войски. "Благодаря на командването на Военновъздушните сили и на Първа зенитно-ракетна база, че бяха единодушни в избора на зенитно-ракетен комплекс и успяха в много кратък срок да подготвят документацията, за да се сключи договорът за придобиването на новия зенитно-ракетен комплекс IRIS-T. Благодаря и на екипа, който подготви договора в кратки срокове миналата година. Това е много голяма крачка към модернизацията на ВВС“, отбеляза адмирал Ефтимов.
Началникът на отбраната отново подчерта, че заделеният държавен ресурс и сключеният договор не означават изградена отбранителна способност. "Тя се постига, когато придобиете първоначални и пълни оперативни способности, когато бъдете включени в интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО. Този път не е лесен, но съм убеден, че ще се справите. Ще се справим всички заедно, защото служим на родината и сме избрали този път“, заяви адмирал Ефтимов.
Сред официалните гости на събитието бяха командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев, заместник-командирът на ВВС бригаден генерал Димитър Георгиев, командирът на Командване за логистична поддръжка бригаден генерал Николай Кебапчиев, офицери от Министерството на отбраната и командването на ВВС, командири на бази и дивизиони, бивши командири и офицери от резерва и запаса. Това съобщиха от Министерството на отбраната.
Командирът на 1-ва зенитно-ракетна база полковник Цветелин Цонев подчерта, че от създаването си до днес, независимо от трудностите, личният състав на зенитно-ракетните бригади, формиращи ЗРВ, чиито приемник сега е базата, неотклонно изпълнява своята основна мисия – защитата на въздушния суверенитет на страната. "Горд съм, че днес нашата славна история продължава с началото на дългоочаквания процес по превъоръжаване със зенитно-ракетния комплекс от ново поколение – IRIS-T. Това е нов етап в развитието на войските, свързан с модернизация на инфраструктурата, обучение и бъдещо усвояване на техниката. Реализацията му ще доведе до значително повишаване на бойните възможности на зенитно-ракетните формирования за противодействие срещу новите въздушни заплахи и до пълна интеграция в системите за ПВО и ПРО на НАТО“, заяви полковник Цонев.
По случай празника, за проявен професионализъм, отлична подготовка, практически умения и знания и висока лична отговорност, командирът на базата награди с грамоти военнослужещи и цивилни служители.
Още от категорията
/
Експерт: Отказът на България от транзит на руски газ може да има значителни икономически последици за страната
16:32
Психолог след насилието в Каблешково: Сред учителите понякога се крият нарцисисти, психопати, хора без емпатия, които използват уязвимостта на децата
15:48
След 45 дни в Съдебна медицина: Погребаха д-р Иса Али, загинал в автобуса, в който се вряза летящият автомобил
14:04
Управителят на НОИ към пенсионерите: Зная как промените в пенсионната и осигурителната система ви карат да се чувствате несигурни в бъдещето
13:38
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
13:13
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.