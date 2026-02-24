Сподели close
"Американски военни самолети не са летели, докато летище "Васил Левски" - София беше затворено", заяви пред журналисти началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

По думите му хората няма от какво да се притесняват. "Изтече информация в медиите, че ще бъде затворено летището в София. Не летяха американски самолети. Не е свързано с това", обясни адмирал Ефтимов.

От своя страна служебният министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че не са затваряли летището.

Припомняме, че на 19 февруари от Министерството на отбраната съобщиха, че самолети на Военновъздушните сили на САЩ са разположени на летището в София заради учение. По-късно от летището заявиха, че пистата ще бъде затворена на 23 февруари между 3:15 ч. и 4:50 ч. и на 24 февруари между 3:05 ч. и 5:35 ч. за регулярен ремонт на шахти в близост до нея.