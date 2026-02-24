Адмирал Емил Ефтимов: Американски военни самолети не са летели, докато летище "Васил Левски" - София беше затворено
© Булфото
По думите му хората няма от какво да се притесняват. "Изтече информация в медиите, че ще бъде затворено летището в София. Не летяха американски самолети. Не е свързано с това", обясни адмирал Ефтимов.
От своя страна служебният министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че не са затваряли летището.
Припомняме, че на 19 февруари от Министерството на отбраната съобщиха, че самолети на Военновъздушните сили на САЩ са разположени на летището в София заради учение. По-късно от летището заявиха, че пистата ще бъде затворена на 23 февруари между 3:15 ч. и 4:50 ч. и на 24 февруари между 3:05 ч. и 5:35 ч. за регулярен ремонт на шахти в близост до нея.
Още от категорията
/
Експерт за сметките за ток: Обяснението, че е софтуерна грешка е начин да не се разбунят духовете и нещата да успеят да се изчистят
15:08
Ясни са имената на тримата заместници на доц. Околийски в Здравното министерство, Афенлиев е сред тях
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.