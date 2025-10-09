ЗАРЕЖДАНЕ...
Адско задръстване и в двете посоки на АМ "Тракия"!
Има само по една активна лента в посока между Вакарел и Ихтиман. Пътуващите споделят, че най-сериозно е задръстването след Ихтиман в посока столицата, където автомобилите изобщо не се движат.
Припомняме, че последните дни пътуващите прекараха часове в огромни тапи на АМ "Тракия" край Ихтиман и Вакарел, а причината е ремонт на участък в платното към столицата.
От АПИ съобщиха, че в участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик.
Шофирайте внимателно!
Виктор1
преди 37 мин.
Апи защитава интереса единствено на пътно строителните фирми и толкова. Хората - кучета ги яли.
