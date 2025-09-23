Сподели close
За сериозно задръстване на АМ "Тракия" в посока Бургас, съобщават пътуващи. 

Тапата от изчакващи автомобили е от изхода на София до Ихтиман. 

Задръстванията по АМ "Тракия" в посока Бургас започнаха още в следобедните часове. "Фокус" ви съобщи, че малко след 16 часа край Вакарел се е образувала километрична опашка от автомобили.

Шофирайте внимателно!