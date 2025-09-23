ЗАРЕЖДАНЕ...
Адско задръстване на АМ "Тракия"! Тапата е от София до Ихтиман
©
Тапата от изчакващи автомобили е от изхода на София до Ихтиман.
Задръстванията по АМ "Тракия" в посока Бургас започнаха още в следобедните часове. "Фокус" ви съобщи, че малко след 16 часа край Вакарел се е образувала километрична опашка от автомобили.
Шофирайте внимателно!
Още от категорията
/
Екипът на Коцев: Ако трябва да избира между Общината и семейството, ще избере семейството. Изборът е зловещ, особено когато дъщеря му е болна от Ковид
21:13
Екипът на Коцев: Ако трябва да избира между Общината и семейството, ще избере семейството. Изборът е зловещ, особено когато дъщеря му е болна от Ковид
19:10
Кирил Петков: Коцев каза, че бебето му прекарало повече време на този свят, докато той е в затвора, отколкото докато е бил на свобода
18:53
Само денонощие след старта на "Избирам България" 420 души подадоха заявления да се върнат у нас
09:17
Проф. Пламен Павлов: По-голямата част от днешните политици не се интересуват от българска история
22.09
Наталия Киселова: Когато се води политика, подчинена на националните интереси, и има обединение, се постигат най-добрите резултати
22.09
Премиерът: Отворени сме за инвестиции в сферата на изкуствения интелект и производството на дронове
22.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.