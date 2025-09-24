Километричните задръствания по АМ "Тракия" продължават и днес. Още от рано сутринта тапи е имало в посока София.Към този момент трафикът към Пловдив и Бургас е кошмарен. Образуват се километрични колони около Пазарджик. Шофьорите чакат с часове, за да стигнат от точка А до точка Б."Посока Пловдив колоната е от 17 до 24 км - колите почти не се движат! Нови хан - Вакарел е по-добрият избор за обход", съветват шофьори.Ако нямате спешна работа, по-добре не тръгвайте.