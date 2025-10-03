ЗАРЕЖДАНЕ...
Адв. Биляна Тончева: Сега е моментът, не се колебайте, вземете ги тези безвъзмездни пари – те са за вас
Процедура "Енергийна ефективност“ е насочена към фирмите, които желаят да инсталират фотоволтаици, батерии, да изградят отопление, вентилация, климатизация, изолация. Безвъзмездната помощ е 65%.
"Ако искате да получите всички пари, вашият проект трябва да е за 153 800 лева, за да получите 100 000“, поясни Биляна Тончева.
Процедура RESTORE 2, която е активна още 10 дни, е насочена към големи фотоволтаични паркове и осигурява 50% от финансирането за изграждане на батерии за съхранение на енергия над 10 мегавата. Средствата са до 50 милиона лева, а срокът за подаване на проектни предложения е до 19 ноември.
Третата процедура, отворена до 28 ноември, е насочена към големи предприятия с над 250 души персонал. Условието е инвестицията да бъде на територията на Маришкия басейн – в Сливен, Ямбол, Хасково, Димитровград, Раднево, Гълъбово, Нова Загора, Николаево или Стара Загора.
"Може да се построи нова сграда, може да се санира стара, може да се купят машини и оборудване, да се поставят фотоволтаици, което е задължително, за да се вземат максималния брой – 20 милиона лева. За да вземете 20 милиона, проектът трябва да е за 28 милиона лева“, обясни Биляна Тончева.
Процедура "Индустрия“ 4.0 осигурява машини и оборудване за предприятия и бизнеси с персонал от 10 до 249 човека.
"Всичко задължително трябва да бъде облечено в софтуер. Максималната безвъзмездна помощ е 850 000 лева, а проектът трябва да е на стойност 1,7 милиона лева“, поясни адвокат Тончева.
В следващите няколко месеца предстои отварянето на още три процедури. От следващия месец фирмите от Северна България ще могат да се възползват от проекти на стойност 1,5 милиона лева.
Отново следващия месец отваря и процедура "Инвестиции в земеделски стопанства“.
"Ще има пари за трактори, за поставяне на фотоволтаици, за саниране и за строителство. Възможните разходите са до 1 милион лева, а безвъзмездната помощ е 50%“, допълни адвокат Тончева.
Последната процедура отваря в началото на 2026 г. Тя е насочена към земеделските преработватели.
