"Мъж, облечен в предпазен костюм, влиза безпрепятствено в общинска служба в Димитровград, носейки две кофи с лайна и залива с тях началничката.
В София служител на ЦГМ нокаутира двама тарикати, които се мъчат да свалят поставена им за неправилно паркиране скоба.
Майки се бият и си скубят косите пред пищящите си деца в столичен МОЛ.
Добре че у нас не е разрешено свободното притежание на огнестрелно оръжие, че щяхме да се изтрепем като пилци".
Това написа в социалната мрежа Фейсбук адвокат Стефан Левашки от Пловдив по повод някои от по-злободневните теми в милата ни Родина. Коментарите оставяме на Вас...
tozzi
преди 1 ч. и 30 мин.
Този не мога да го разбера адвокат ли е или инфлуенсър? Редовно ръси мозък и споделя вълненията си. Явно, като адвокат не е особено ангажиран.
