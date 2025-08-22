ЗАРЕЖДАНЕ...
Адвокат: Държавата създава усещане у хората, че никъде не е безопасно
"Не сме в един отбор всички и за съжаление това е поредният случай, този с АТВ-то в Слънчев бряг, който се опитва да се замете под килимчето. На мама и тате. На познат. И ние призоваваме министър Митов да пусне в неплатен отпуск майката и бащата на момчето. Защото не е редно те да работят", това каза Петя Иванова.
Домашният арест на Никола Бургазлиев е "гавра с близките на пострадалата жена и нейното дете".
Защо не е взета най-тежката мярка за неотклонение ми е трудно да коментирам, защото не съм вътре в делото, заяви пред БНТ Илия Тодоров.
"Държавата създава усещане у хората, че никъде не е безопасно. Возиш се в автобуса - влиза автомобил и те убива. Разхождаш се по алея в курортен комплекс - качва се АТВ и омита цялото семейство".
