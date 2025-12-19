Адвокат: Имаме много "мъртви души", от чието име може да се гласува по няколко пъти
"Заявки има всякакви, но няма съгласие по нито една от тях. Текстовете не будят надежда, че ще имаме разумни промени, които да покажат на хората, че наистина искаме честни и свободни избори“, коментира проф. Стефанова.
Двамата експерти се обединиха около идеята, че изнасянето на броенето на бюлетините от секциите в преброителни центрове би прекратило масовите манипулации.
Машинното гласуване: Технологии и доверие
Адвокат Иван Тодоров, като представител на фирмата доставчик на машините, бе категоричен в тяхната сигурност. "Няма нито един глас през машините, който да не е преброен точно. Твърденията за манипулации на софтуера са пълни глупости. Смартматик е световна фирма - един случай на измама би сринал бизнеса им глобално“, заяви той.
Тодоров направи паралел и с проблема с хартията: "Да сложиш неподходяща хартия на машина е като да сипеш дизел на бензинова кола - няма как да тръгне. Когато се спазват правилата, машините броят перфектно“.
В дискусията бе подчертано, че е необходима професионализация на изборната администрация. Проф. Стефанова даде пример с Гърция, където съдът определя председателите на комисиите сред адвокати и съдии. Тя предложи в комисиите да се привличат повече учители и лекари, които не са партийно оцветени.
Иван Тодоров постави акцент и върху изчистването на избирателните списъци: "В момента хората се отписват от списъците едва на 120-годишна възраст. Имаме много "мъртви души“, от чието име може да се гласува по няколко пъти. Решението е въвеждане на идентификация, например чрез пръстов отпечатък, което е евтина и бърза инвестиция“.
