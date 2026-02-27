Борислав Сарафов да бъде сменен. Кадровиците бяха свикани за това от служебния министър на правосъдието. Андрей Янкулов настоява, че мандатът на Сарафов на поста е изтекъл отдавна. Докато Пленумът на Висшия съдебен съвет заседаваше - пред сградата започна протест с искане за оставката на главния прокурор. Протестиращите влязоха в Съдебната палата и с викове "Сарафов вън" се събраха пред кабинета на Борислав Сарафов, където се стигна и до сблъсъци с полицията. Някои от демонстрантите чукаха по вратата и викаха "Граждански арест", а по-късно започнаха да хвърлят и яйца.
"Кой е валидно избран за главен прокурор могат да кажат няколко органа в българската държава. В случая това е Върховният касационен съд, когато прилага съдопроизводствените правила по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Действията на ВКС не подлежат на оспорване, защото именно съдът прилага правото по установения ред". Това заяви ръководителят на Правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов, коментирайки въпроса какво следва след препращането на случая с избора на главен прокурор към Прокурорската колегия
По думите му предстои и Конституционният съд да се произнесе дали Сарафов упражнява функциите на правно основание или отвъд правото - чрез самонастаняване в кабинета на главния прокурор. "Министърът на правосъдието предприе действие, което беше дълго очаквано. Предишното ръководство на ведомството не прояви необходимата решителност", подчерта Брегов пред NOVA.
Според адвокат Димитър Марковски най-правилно в случая е да се изчака решението на Конституционния съд, който е сезиран по въпроса за легитимността на временно изпълняващия функциите главен прокурор.
Той коментира и протестите в Съдебната палата, като отредели действията на демонстрантите "като недопустими и хулигански". "Макар гражданската енергия да е легитимна, подобни прояви в сградата на съда са неприемливи", изтъкна Марковски.
По думите му е опасно, ако в съдебната система навлезе "улично правосъдие“ -публично заклеймяване, разпространяване на снимки и внушения без доказателства."В правовата държава обвиненията следва да се основават на установени факти", подчерта юристът.
Адвокат Марковски за протестите срещу Сарафов: Опасно е, ако в съдебната система навлезе "улично правосъдие"
