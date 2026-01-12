Адвокат Петрова: Репродуктивна или естетична медицина са несъществуващи специалности, а пациенти са въведени в заблуда и търпят последици
© NOVA NEWS
"Това, което разкриха ваши колеги, и моята практика показват, че сляпото доверие не винаги се възнаграждава с изграждане на добра връзка лекар – пациент. Доста често то става предпоставка за проблеми, особено когато се гради на информация от социалните мрежи или непроверени източници", заяви д-р Петрова.
По думите ѝ, за да стане някой правоспособен лекар, освен диплома по медицина, е задължително членство в Българския лекарски съюз. След това започва продължаващо обучение и специализация в конкретна клинична област. "Дълги години младите лекари работят в непосилни условия, учат и практикуват едновременно, което създава предпоставки за злоупотреби", обясни тя.
"Голяма част от медицинските стандарти предвиждат лекарите-специализанти да работят под контрол на специалисти. Поради кадровия дефицит това често не се случва. Така започнаха злоупотребите", каза д-р Петрова.
Тя даде примери с измислени специалности като репродуктивна медицина или естетична медицина. "Подобни специалности не съществуват. В резултат пациенти биват въвеждани в заблуждение и понякога претърпяват тежки последици", допълни тя.
Още от категорията
/
Социолог за Румен Радев: Ако реши да слезе на политическата сцена, по-добре е да се яви на предсрочни парламентарни избори, не на местни
12.01
Петър Ганев: Нормално е да има закръгляне на цените. Това улеснява транзакциите на пазара и връщането на ресто
12.01
Докладът за състоянието на националната сигурност бе приет на заседание на Съвета по сигурност към МС
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Жена поиска да изтегли 300 евро, но получи 250 и лист хартия. Бан...
21:31 / 12.01.2026
Евростат сложи България на трето място по поскъпване на цените на...
20:59 / 12.01.2026
Петър Ганев: Нормално е да има закръгляне на цените. Това улесняв...
20:41 / 12.01.2026
Колко украинци получиха временна закрила в България?
20:23 / 12.01.2026
Строят център за космически изследвания в София
19:39 / 12.01.2026
Деница Сачева: Управлението плати "тежка политическа цена"
19:37 / 12.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.