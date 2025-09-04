ЗАРЕЖДАНЕ...
Адвокат: Тези наказания са противни на правни принципи и всякаква житейска логика
© NOVA NEWS
"Правната действителност е такава, че човек, който по непредпазливост причини ПТП със смърт, може да отиде в затвора за по-дълго време отколкото лице ,което създаде организирана престъпна група за трафик на наркотици. Тези наказания са нетърпими, противни са на правни принципи и всякаква житейска логика. Не е редно да има доживотен затвор за непредпазливо престъпление", коментира Бозев.
По негови думи пътната инфраструктура в България е в окайно състояние, а АМ "Тракия" вече не може да издържа трафика, който е по нея.
Георгиев пък обърна внимание и на ролята на пешеходците в движението.
"Трябва да даваме знак, когато пресичаме на пешеходна пътека. Горещо приветствам тези мерки, защото това подобрява безопасността. Не е нормално човек да пресича участък, да чати или да си говори по телефона", категоричен е той.
Още от категорията
/
Важно заключение, свързано с юридическата промяна на пола на транссексуалните, прилагано у нас
14:11
Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
09:53
Олег Асенов: Настъпи времето да отворим очите на камерите на тол системата за нарушителите на средна скорост
09:45
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.