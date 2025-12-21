Тодор Кръстев сподели мнението след като е гледал интервю на Георги Първанов по БНТ, видя Plovdiv24.bg. Ето какво сподели той:
"Интересно интервю на Георги Първанов по БНТ. Поостарял е доста, но ако се махне леко бавната мисъл, впечатлението е, че нищо старо не е забравил, но и нищо ново не е научил. Или поне се старае това да си проличи, може и да е някаква тактика, знае ли човек - старите апаратчици, пък били те и президенти, са пълни с номера.
Първо, както се казва, дано да не съм прав, но коментарът му за ситуацията в Северна Македония и поведението на тамошния политически елит там, по-скоро се доближава до разбирането по темата на оста Москва - Белград.
Второ, почти отписа БСП за следващите избори, защото нямали бистър образ, стояли замъглено в в това управление, за което ги бил предупреждавал дори на Бузлуджа. Тук кой знае защо държеше да подчертае, че още през 2014 година бил изключен от БСП.
Трето, май сегашният президент много не му е присърце, който трябвало да прави каквото си иска, но само когато приключи с мандата.
И четвърто, нищо не каза за Кюстендилските минерални бани, а и никой не се сети да го попита.
Адвокат за Георги Първанов: Поостарял е доста и нищо ново не е научил
© БНТ
Още от категорията
/
Колко "частни" са частните болници у нас: 11 от тях са получили 70% от приходите си от НЗОК. Данъкоплатците искат да знаят къде отиват парите им
14:01
Ивайло Мирчев: Не би трябвало политическата нестабилност да се отрази на влизането ни в еврозоната
20.12
Пеевски: Освобождаването под гаранция на директора на столичното 138-о училище е провокация срещу морала на българите!
20.12
НАП пуска нова услуга
20.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Даскала1
преди 44 мин.
Този треторазряден адвокат по какво може да се сравни с Президента Първанов? Спечелил е избори, или много дела? Не вярвам да се различава от пишман адвокатът Петър Стоянов, който не е спечелил нито едно дело, дори бракоразводно. Търдене на безплатна реклама, нико повече!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.