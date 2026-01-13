Адвокат за правния хаос при сметките за парното: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
© NOVA NEWS
По темата говори адвокат Незрет Бабучев, който очерта правната рамка, пропуските в нормативната уредба и възможните решения, които институциите трябва спешно да предприемат.
Според адвокат Бабучев към момента няма законово определен краен срок, в който държавата е длъжна да въведе новата методика за изчисляване на таксата за сградна инсталация. Причината е, че действащата формула вече е отменена – първо от Върховния административен съд, а след това и от Съда на Европейския съюз.
"Няма нормативен акт, който да посочва конкретен срок, но това не означава, че проблемът може да бъде отлаган. Административният орган е длъжен да изработи нова формула, съобразена с указанията на съда“, подчерта пред NOVA NEWS Бабучев.
Едно от ключовите указания на Съда на ЕС е свързано с начина, по който се разпределят разходите за сградна инсталация.
По думите на адвоката те трябва да бъдат съобразени с идеалните части на собствениците, а не да се разпределят механично между всички апартаменти. Това е принцип, заложен и в българския Закон за управление на етажната собственост – разходите за общи части се поемат според дела на всеки собственик.
"Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък. Това противоречи на логиката и на закона“, категоричен е Бабучев.
Друг важен момент в решението на европейския съд е, че различните типове сгради имат различни топлинни загуби.
Затова бъдещата методика трябва да отчита: типа на сградата, нивото на изолация, енергийната ефективност и техническото състояние на инсталацията.
"Съдът ясно посочва, че не може всички сгради да бъдат третирани еднакво. Старите, лошо изолирани блокове губят много повече енергия, а това се прехвърля директно върху сметките на хората“, обясни юристът.
Новата методика трябва да бъде заложена в наредба, която урежда топлоснабдяването. Именно там досегашната формула е била отменена и именно там трябва да бъдат направени измененията.
Отговорността за това носи Министерството на енергетиката, което следва да изготви новия нормативен текст в съответствие с указанията на съда.
Един от най-чувствителните въпроси е дали новата методика може да важи със задна дата – така че хората да бъдат компенсирани за периодите, в които са плащали по отменена формула.
Според адвокат Бабучев това е изключително малко вероятно: "Обратното действие на нормативен акт е изключение в българската правна практика. По принцип актовете действат за бъдеще. Ако се допусне обратно действие, това почти сигурно ще бъде атакувано в съда“.
В момента топлофикационните дружества и потребителите се намират в правен парадокс – старата методика е отменена, но нова няма. Затова на практика се прилага същият механизъм, защото просто липсва алтернатива.
"Всички работят по отменена формула не защото е правилна, а защото няма друга“, обобщи адвокатът.
На въпроса дали потребителите трябва да се подготвят за по-високи сметки, Бабучев бе предпазлив, но реалистичен: "Хаосът в енергетиката е сериозен. Сметките в момента са прогнозни, защото няма действаща методика. Най-добрата ситуация е в новите сгради, където има пълно измерване и минимални общи разходи. При останалите целта трябва да бъде максимално приближаване до реалното потребление“.
В по-широк план адвокат Бабучев акцентира върху нуждата от национална политика за енергийна ефективност – обновяване на сградния фонд, подмяна на остарели инсталации и ограничаване на топлинните загуби.
Още по темата
/
Планински спасител: Има изключително висока лавинна опасност. Има и ледена кора под снега, силният вятър не спира
09:07
Скиор загина в Пирин
12.01
Още от категорията
/
Експерт: Имотният пазар в нов етап – по-спокоен, по-предсказуем и по-близо до реалните възможности на домакинствата
11:09
КФН със съвети към финансовите инфлуенсъри: Не се преструвайте на експерт, носите наказателна отговорност
10:36
Председател на потребителска организация: Ако продължаваме така, една година няма да стигне за обмяна на парите
10:24
Парадокс: Да ти спрат колата от движение заради неплатени данъци, които не можеш да платиш защото системата не работи
09:16
От СМТ с апел: Законопроектът за максималната търговска надценка за стоки, включени в кошницата на домакинството да не бъде приеман от НС
08:26
След въвеждането на новата валута: Координационният център за еврото с последни данни за ценовата динамика
08:24
КЗП глобява мобилен оператор с 50 000 евро за неправомерно спиране на услуги на редовен потребител
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.