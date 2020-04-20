Àäâîêàòè íà óáèåöà íà Ìèëåí Öâåòêîâ ñïåøíî ïðåõâúðëÿò èìîòè è ôèðìè

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Íåãîâèòå êîëåãè ñà ñå àêòèâèðàëè ïîä ïàðà îùå ñóòðèíòà è ñà çàïî÷íàëè äà ïðîìåíÿò ñîáñòâåíîñòòà íà èìîòè, àïàðòàìåíòè, àâòîìîáèëè, ôèðìè è áàíêîâè ñìåòêè íà ðîäèòåëèòå íà íàäðóñàíèÿ øîôüîð – Äåñèñëàâà Êðóìîâà Ïåøåâà è Àñåí Àëåêñàíäðîâ Íèêîëîâ.
Ïîñëåäâàõà ïðèçèâè êúì ãëàâíèÿ ïðîêóðîð Èâàí Ãåøåâ äà íàëîæè çàïîð íà öÿëîòî èìóùåñòâî è áàíêîâè ñìåòêè íà ôàìèëèÿòà, áëèçêà äî ïîäñúäèìèÿ îëèãàðõ Ìèíþ Ñòàéêîâ è äà íå ñå ïðèçíàâàò íèêàêâè ñäåëêè ñúñ çàäíà äàòà, çà äà ìîæå äåöàòà íà æóðíàëèñòà äà áúäàò ïîíå ôèíàíñîâî êîìïåíñèðàíè çà çàãóáàòà íà ñâîÿ áàùà.
Àóäèòî Q7 ñ íîìåð ÑÀ7222ÕÀ, ñ êîåòî áå áëúñíàò Ìèëåí Öâåòêîâ, ñå âîäè ñîáñòâåíîñò íà ôèðìà "Äåñèñëàâà Ïåøåâà-Êîìåðñ" ÅÒ, êîÿòî ñå çàíèìàâà ñ âèíîïðîèçâîäñòâî. Ñîáñòâåíè÷êàòà Äåñèñëàâà Êðóìîâà Ïåøåâà å ñúäðóæíèê íà Ìèíþ Ñòàéêîâ â "Ñèñ èíäúñòðèñ", "Òîïàç ïðîäàêøúí" è Âèíïðîì "Êàðíîáàò". Âúâ ôèðìà "ÀÑ ÎÏÒÈÌÓÑ" ÅÎÎÄ Ïåøåâà å ñúäðóæíèê ñ áàùàòà íà äæèãèòà - Àñåí Àëåêñàíäðîâ Íèêîëîâ, êîéòî å ñâúðçàí ñ íåÿ â îùå 8 ôèðìè.
Ïî-ðàíî äíåñ ìàéêàòà íà Êðèñòèàí Íèêîëîâ áå çàäúðæàíà çà 24 ÷àñà, çàùîòî å ñîáñòâåíèê íà àâòîìîáèëà. Îðãàíèòå íà ðåäà ùå èçÿñíÿâàò çàùî ãî å äàëà íà ñèíà ñè äà ãî øîôèðà.
Àäâîêàòèòå íà Ìèíþ Ñòàéêîâ - Ëú÷åçàð Òàêîâ è íåãîâèÿò ñèí, ñà ïîåëè çàùèòàòà íà 22-ãîäèøíèÿ óáèåö.
Ïî-ðàíî äíåñ ìÿðêàòà çà çàäúðæàíå íà äæèãèòà áå óäúëæåíà íà 72 ÷àñà. Ìåæäóâðåìåííî Èêîíîìè÷åñêà ïîëèöèÿ çàïî÷âà ïðîâåðêà íà ñðåäñòâàòà, ñ êîèòî å çàêóïåí ëóêñîçíèÿò ìó äæèï. Íèêîëîâ èìà øîôüîðñêà êíèæêà îò 2016 ã. è åäíî ðåãèñòðèðàíî íàðóøåíèå äî ìîìåíòà.
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20:41 / 18.04.2020
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