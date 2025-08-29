ЗАРЕЖДАНЕ...
Адвокатът на Паскал: Не са налични законови основания за постоянното му задържане
Никола Николов - Паскал е поискал бързото му предаване на българските власти. Това е станало след като две съдебни инстанции в Белград са одобрили молбата на българската прокуратура за екстрадицията.
Николов е подал молба до сръбския министър на правосъдието да бъде екстрадиран незабавно и се е отказал от правото си министърът да преценява дали съдебното одобрение да бъде изпълнено.
Адвокат Марковски коментира още, че освен за участие в организирана престъпна група и контрабанда на цигари Николов е обвинен и за задържане на цигари без бандерол.
