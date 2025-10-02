ЗАРЕЖДАНЕ...
Адвокатът на служителите на ДАИ: Не са искали подкуп, единият от шофьорите на Роби Уилямс е бил неадекватен
"В България трябва да действа презумпцията за невиновност. На практика в публичното пространство клиентите ми са вече осъдени", твърди пред bTV адв. Емануил Йорданов.
Според него тук има много оскъдни доказателства - показанията на шофьорите. Сигналът е подаден от управителя на търговското дружество, което организира концерта и неясно защо в едно от постановленията си прокурорът по делото е написал, че този човек бил очевидец, а той не е очевидец на нищо.
Служителите на ДАИ отричат това, за което ги обвиняват. "Нямаме доказателства, но чакаме да ги съберат", коментира адвокатът.
В неделя шофьорите бяха разпитани в сградата на бившия специализиран съд. "Тогава аз се опитах да ги питам какъв е проблемът и какво нарушение са допуснали, за да може да им се иска подкуп. И тримата твърдяха, че не са извършили никакви нарушения", твърди адв. Йорданов.
Не съм склонен да коментирам въпроса защо са спрени тировете. След получена информация, адвокатът още в неделя поискал на тези трима шофьори да бъдат назначени медицински експертизи, които да установят дали някои от тях е ползвал наркотици. "Особено единият е бил сериозно неадекватен", твърди адвокатът.
Адвокатът твърди, че служителите на ДАИ, неговите клиенти, не са взели пари от шофьорите.
Ама разбира се, че са невинни, просто са го спряли да поискат огънче , че име изгаснала цигарата.
