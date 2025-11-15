Ахмед Доган учреди новата си партия "Алианс за права и свободи". Той е избран и за почетен председател с оперативни функции на АПС. Това стана ясно на националната учредителна конференция на партията днес.
"Фокус" припомня, че в края на юли Доган обяви в политическа декларация, че започва тримесечен преходен период за създаване на нова политическа формация.
АПС ще има четирима председатели: Танер Али, Димитър Николов, Севим Али и Хайри Садъков, а за зам.-председател бе избран Николай Цонев. Централното оперативно бюро ще бъде от 17 души, сред които и Доган.
Ахмед Доган учреди новата си партия "Алианс за права и свободи"
© Булфото
