Акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в Русе
Акцията се провежда в множество сгради на митниците в Русе, част от които се намират на територията на Дунав мост, предаде NOVA. Не е потвърдена информацията, че се издирва един от директорите в митницата, който е в неизвестност.
