Акция срещу трафик на артефакти разкри иззети ценности за над 100 млн. евро: Задържани са 35 лица в България
По негови думи стойността на иззетите артефакти на черния пазар надхвърля 100 млн. евро. Сред тях има уникати с произход от Египет и Китай.
"Към момента регистрираните финансови транзакции, свързани с изпирането на пари по тази престъпна дейност, възлизат на над 1 млрд. американски долара", подчерта Кънев.
Арестувани са десетки лица в страната и в чужбина. По делото има 20 обвиняеми, като се очаква броят им да се увеличи. Повечето са български граждани, някои — с двойно гражданство.
Директорът на ГДБОП Боян Раев обяви, че операцията продължава и към момента, а от вчера насам действията ѝ се изпълняват вече 30 часа без прекъсване.
"В рамките на 24 часа са задържани 35 лица, иззети са хиляди артефакти и над 50 огнестрелни оръжия и взривни вещества, включително такива с антична стойност", каза тя.
Кънев съобщи, че голяма част от артефактите са незаконно придобити при разкопки в балканските държави и Италия, а други — закупени на черния пазар. Някои от тях са били предмет на кражби от музеи. Част вече са върнати на държавите, към които принадлежат.
Още по темата
/
Пореден ден, в който пияни и дрогирани се качиха зад волана – скучната статистика, която трябва да присъства в новините
30.10
Разбиха организирана престъпна група за контрабанда на китайски стоки, ощетила държавата с над 30 млн. лв.
16.10
Още от категорията
/
Проф. Йоаким Каламарис: Бюджетът за 2026 година е пример за това какво не трябва да се прави в държава, която иска финансова стабилност
19.11
Алианс за защита от насилие, основано на пола: Убийствата на жени да бъдат вписани в закона като утежняващо вината обстоятелство
19.11
Приключи разследването по случая на Габриела и Красимир, обвинени в жестокост към животни и разпространяване порнографски материали
14.11
"За Мая и всички след нея": Съпричастни граждани се събраха на протест пред ВМА срещу насилието над животни
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.